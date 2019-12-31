13 активистов задержали во время одиночных пикетов на Тверской улице в столице

Как рассказала «Эху» одна из задержанных Александра Калистратова, никаких законных оснований для задержания не было.

Калистратова заметила, что сейчас к задержанным уже едет адвокат, по ее мнению, всех отпустят без составления протоколов. Само же задержание, по словам Калистратовой, нужно было только для того, чтобы убрать активистов с улицы, где много людей могут увидеть их плакаты