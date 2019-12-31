Глава «Роскосмоса» Рогозин не сомневается, что Россия остается мировым лидером по развитию пилотируемых программ

Кроме того, — сказал руководитель космической отрасли, — отечественные двигатели до сих пор самые эффективные. Главными конкурентами Москвы здесь являются Соединенные Штаты и Китай. Однако, полагает Рогозин, полеты на американских кораблях к международной космической станции обойдутся американцам дороже, чем на российских.
2019-12-31T18:32:00+03:00
2019-12-31T18:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 31 декабря 2019
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