Россия и Белоруссия договорились продолжать работу над контрактами по поставке углеводородов Минску

Об этом шла речь сегодня в телефонном разговоре белорусского президента Александра Лукашенко с российским премьером Дмитрием Медведевым. За несколько часов до наступления Нового года, стороны все еще не смогли договориться по новым соглашениям на поставку углеводорода. Сроки действующих договоров истекают в ближайшие часы. Источники агентства Reuters предупреждают, что уже с 1 января Россия может приостановить поставку нефти с Белоруссии.