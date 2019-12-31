Россия и Белоруссия договорились продолжать работу над контрактами по поставке углеводородов Минску

Об этом шла речь сегодня в телефонном разговоре белорусского президента Александра Лукашенко с российским премьером Дмитрием Медведевым. За несколько часов до наступления Нового года, стороны все еще не смогли договориться по новым соглашениям на поставку углеводорода. Сроки действующих договоров истекают в ближайшие часы. Источники агентства Reuters предупреждают, что уже с 1 января Россия может приостановить поставку нефти с Белоруссии.
2019-12-31T18:31:00+03:00
2019-12-31T18:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 31 декабря 2019
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