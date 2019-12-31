Россельхознадзор запретил ввозить из Китая некоторые виды рыб и креветок

КНР является крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в Россию.

В рыбе китайских производителей неоднократно находили ртуть, кадмий и мышьяк. В ходе инспекции, завершившейся несколько дней назад, Россельхознадзор также выявил ряд других серьезных нарушений. Например, на предприятиях в КНР обнаружили продукцию, произведенную семь лет назад – потому что отсутствует контроль над хранением. В сообщении ведомства отмечается, что в Китае недостаточно следят за безопасностью выпускаемой продукции.

Есть риск, что в производстве применяют лекарства и гормональные препараты. А из-за того, что государственные органы страны при сертификации не проверяют товары при отгрузке, невозможно гарантировать, что рыба, поставляемая в Россию, соответствует требованиям безопасности, в том числе по срокам годности. В Россельхознадзоре отметили, что за этот год более 40 раз выявляли опасную продукцию, чаще всего содержащую тяжелые металлы. Обо всех случаях сообщали в компетентные органы, но проверки не проводились. Поэтому российское ведомство ввело запрет на поставки некоторых видов продукции аквакультуры — угря, тилапии, осетра, форели, креветок, а также смеси морепродуктов. Ограничения начнут действовать с 9 января.

Ранее Россельхознадзор также запрел ввозить из Китая цитрусовые – в них систематически находили вредителей.