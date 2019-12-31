Полиция не нашла правонарушения в поведении мэра Липецка Евгении Уваркиной

В возбуждении административного дела отказано, — сказали РИА в региональном управлении МВД. В начале декабря депутат областного парламента Олег Хомутинников обратился в городской парламент, прокуратуру и МВД после того, как в телеграм-каналах появилось видео с мэром, которая ругается матом. Сама Уваркина говорила, что запись не была публичной и появилась в закрытом чате.