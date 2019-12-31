Сотрудники российского агентства Sputnik Эстония прекратили трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования. Агентство приостановило работу, — говорится в официальном заявлении МИА «Россия сегодня». Проблемы у Sputnik Эстония начались после того, как агентство оказалось под европейскими санкциями. В Москве действия эстонских властей назвали цинизмом.