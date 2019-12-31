Сотрудники российского агентства Sputnik Эстония прекратили трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования. Агентство приостановило работу, — говорится в официальном заявлении МИА «Россия сегодня». Проблемы у Sputnik Эстония начались после того, как агентство оказалось под европейскими санкциями. В Москве действия эстонских властей назвали цинизмом.
2019-12-31T18:18:00+03:00
2019-12-31T18:23:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:18, 31 декабря 2019
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