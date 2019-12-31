Бывший глава Ниссан Карлос Гон, ставший фигурантом уголовного дела в Японии, бежал в Ливан

Гон подчеркивает, сбежал не от правосудия, а от политического преследования.

Как отмечает корреспондент ТАСС Василий Головнин, японские власти рассчитывают договориться с Ливаном о выдаче Карлоса Гона.

К решению этой проблемы может быть привлечена международная полиция, и тогда бизнесмену придется покинуть Ливан, — считает автомобильный эксперт «Эха» Сергей Асланян.

По словам Асланяна, Гон столкнется с финансовыми трудностями, поскольку японские власти попытаются заблокировать все его счета.

Карлоса Гона арестовали в Японии в ноябре прошлого года по обвинению в сокрытии 80 миллионов долларов доходов, а затем освободили под залог, но ограничили его передвижения. Суд над бизнесменом должен был начаться через несколько месяцев.