Дональд Трамп обвинил Иран и близкие к нему военизированные группировки в нападении на посольство США в Багдаде, сообщают мировые СМИ.

После воскресных авиаударов США по ряду объектов проиранских шиитских ополченцев на территории Сирии и Ирака погибло 25 и было ранее более 50 человек, напоминает сайт Би-би-си. Ополченцы принадлежат к группировке Катаиб Хезболла, которая является автономным боевым крылом ливанской Хезболлы, действующим в этих двух странах, уточняет Аль-Джазира. Си-эн-эн подчеркивает, что в Багдаде еще в понедельник звучали адресованные Вашингтону предупреждения о том, что США рискуют столкнуться с ответными действиями со стороны союзников Ирана внутри Ирака, что и произошло с нападением на американское посольство уже на следующий день. Обозреватель телеканала указывает на то, что относительная легкость, с которой протестующие пересекли так называемую зеленую защитную зону перед посольством, наводит на подозрения, что охранявшие ее иракские военнослужащие, не оказывая никакого сопротивления, позволили им приблизиться к хорошо укрепленным стенам комплекса зданий дипмиссии. Аналогичные предположения высказывает и багдадский корреспондент Аль-Джазиры. Обозреватель этого катарского телеканала, выступая из студии в Дохе, заметил, что США, вложившие в Ирак за последние 16 лет триллионы долларов, пытаясь завоевать сердца и умы иракского народа, теперь имеют то, что имеют: собственное диппредставительство, окруженное тысячами людей.

В Ираке есть как сторонники антиамериканской политики Тегерана, так и те, кто выступает против усиления его позиций внутри страны. Хотя, конечно же, Ирану легче завоевать симпатии и расположение местных жителей в силу религиозного и этнического влияния на самые разные слои иракского населения, отмечает аналитик издания.

Из последних сообщений с новостных сайтов, в том числе, с ленты агентства Рейтер следует, что под давлением демонстрантов, часть которых представлена участниками траурной процессии, хоронившей жертв американских авиаударов — ополченцев проиранской группировки, посол и другие сотрудники миссии были вынуждены ее покинуть.

Как сообщает телеканал «Скай Ньюз-Арабия», в ходе беспорядков у посольского комплекса США в Ираке пострадали, по меньшей мере, 10 человек.

Политолог Алексей Малашенко называет предсказуемыми последние события в Ираке.

Руководство Ирака заверили американские власти в обеспечении безопасности персонала посольства США, — сообщает Госдепартамент.