Президент Путин поздравил россиян с Новым годом

Трансляция новогоднего обращения началась с Камчатки. Путин призвал россиян объединиться для дальнейшего процветания страны.

Отдельно президент поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Он напомнил, что в 2020 году страна будет праздновать 75-летие Победы.

20 лет назад, 31 декабря 1999 года первый президент России Борис Ельцин объявил об отставке. Это был первый случай добровольной и мирной передачи власти в современной России. При этом Ельцин попросил прощения у россиян.

Исполняющим обязанности президента стал Владимир Путин. «Берегите Россию, — сказал Ельцин Путину, уходя из своего кабинета в Кремле».

«Добровольный уход в отставку Бориса Ельцина сделал его уникальным правителем в истории, но не прибавил ему величия». Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Сергей Марков

Нынешние политики все реже произносят слова, заслуживающие уважение, — такое мнение в эфире «Эха» высказал бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Дмитрий Якушкин.

По признанию Якушкина, о намерении Ельцина покинуть свой пост он узнал утром 31-го декабря 1999 года.