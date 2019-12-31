Два временных мемориала появилось в годовщину обрушения жилого дома в Магнитогорске

В городе сегодня вспоминали жертв трагедии, которая унесла жизни 39 человек.

Одно из мест, куда жители Магнитогорска приносили цветы и мягкие игрушки, было организовано на территории кафедрального собора Вознесения Христова. Там утром прошли заупокойная литургия и панихида. На нее пришли по меньшей мере 200 человек – среди них также была организованная группа сотрудников Магнитогорского металлургического комбината и высокопоставленные чиновники. В частности, мэр Сергей Бердников и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сам мемориал представляет собой растяжку, на которой указана дата обрушения дома на проспекте Карла Маркса, и деревянный крест. Власти говорят, что вскоре на этом же месте появится новый, постоянный мемориал. Вспомнить погибших люди пришли и на само место трагедии. Летом там был обустроен сквер, который разделил пострадавший дом на две части. Несмотря на то, что никакой специальной поминальной акции запланировано не было, там регулярно находилось не менее двух десятков человек.

Мемориал получился стихийным и сразу в двух местах: на одной из скамеек сквера, а также прямо на снегу – там, где находился один из разрушенных подъездов. Многие люди не только подходили туда с цветами, игрушками и свечами, но и долго стояли, склонив головы. Не пряча эмоций, люди, значительная часть которых была жителями дома и даже обрушившихся подъездов, обсуждали, как они прожили этот год. Подавляющая часть из них отказывалась общаться с прессой под микрофон, но рассказывала свои истории о потере своего крова или своих близких. К дому в определенный момент также приехали и Алексей Текслер с Сергеем Бердниковым. Мэр Магнитогорска показывал челябинскому губернатору, как обустроено место трагедии. При этом общения никакого с жителями в результате не было: Текслер и Бердников пробыли там считанные минуты и уехали, чему люди были крайне удивлены.

Следствие до сих пор официально не озвучило результаты расследования обрушения жилого дома в Магнитогорске. При этом на прошлой неделе в Кремле назвали основной версией случившегося взрыв бытового газа