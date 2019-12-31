Президент Белоруссии Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков

Прежде всего, речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода Дружба, — сообщает государственное агентство БелТА.

Ранее в Кремле подтвердили, что России и Белоруссии не удалось договориться об условиях поставок нефти. При этом переговоры по газу продолжаются.

Ранее Александр Лукашенко говорил о том, что не просит скидок, а хочет равных экономических условий для хозяйствующих субъектов России и Белоруссии.

В будущем году Москва и Минск начнут переговоры о российских базах на территории Белоруссии. Нынешние соглашения истекают летом 2021 года. По утверждению Александра Лукашенко, Россия не платит за аренду военных объектов и это обходится Белоруссии в 120 миллионов долларов. Закупка вооружений и ремонт военной техники оценивается в два миллиарда, — следует из справки для Владимира Путина. Документ оказался в распоряжении Эха Москвы.