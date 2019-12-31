Московская полиция задержала около 10 человек на Тверской улице в столице

Сначала в автозак отвели участницу одиночного пикета, а потом людей, которые собрались возле полицейской машины. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», всех задержанных везут в ОВД города «Троицкий» в новой Москве. В автозаке, по некоторым данным, есть граждане из стран ближнего зарубежья. По словам очевидцев, у них не спрашивали регистрацию, а просто отобрали паспорта.
2019-12-31T18:03:00+03:00
2019-12-31T18:26:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:03, 31 декабря 2019
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