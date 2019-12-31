Московская полиция задержала около 10 человек на Тверской улице в столице

Сначала в автозак отвели участницу одиночного пикета, а потом людей, которые собрались возле полицейской машины. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», всех задержанных везут в ОВД города «Троицкий» в новой Москве. В автозаке, по некоторым данным, есть граждане из стран ближнего зарубежья. По словам очевидцев, у них не спрашивали регистрацию, а просто отобрали паспорта.