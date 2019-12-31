Президенты России и Украины поздравили друг друга с Новым годом впервые за несколько лет

В телефонном разговоре они приветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом, а также подписание контракта на транзит российского газа. В Кремле уточнили, что разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе Киева.

Сегодня стало известно, что Москве и Киев урегулировали все вопросы по газу и отказались от взаимных претензий.

Об этом сообщил сегодня премьер Дмитрий Медведев. Украинские власти подтвердили, что новый контракт подписан.

Мировое соглашение по судебным спорам из-за предыдущего контракта — он истекает сегодня – оставалось последним камнем преткновения в вопросе подписания нового транзитного договора. Газпром и Нафтогаз смогли уладить все вопросы. Российский монополист на днях выплатил Киеву почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда за недопоставку газа через Украину в Европу. Киев в свою очередь отказался взыскивать с Москвы 7 миллиардов долларов за нарушение контракта из-за сокращения транзита топлива. Нафтогаз должен отозвать все арбитражные претензии, включая иск на 12 миллиардов долларов к Газпрому, и не подавать новых. Арест с имущества, активов и денежных средств Газпрома в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии из-за отказа выплачивать долг в 3 миллиарда попросят снять. На этих условиях контракт о транзите газа стороны в последний момент подписали. Российский монополист обязался в течение пяти лет прокачать через Украину более двухсот миллиардов кубов голубого топлива. Президент Владимир Зеленский в фейсбуке написал, что это принесёт его стране больше семи миллиардов долларов.

Компромиссом, который было необходимо найти, назвал газовый контракт премьер Дмитрий Медведев. Он отметил у себя в фейсбуке, что стороны с участием представителей ЕС долго пытались урегулировать проблему. Нафтогаз в заявлении, выпущенном по итогам сделки, поблагодарил США за введение санкций против европейских компаний, строивших газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Ограничения глава компании Андрей Коболев назвал своевременными. Общаясь с прессой, он сказал, что тариф почти не изменился по сравнению предыдущим контрактом. Коболев надеется, что цена останется прежней пока действует новое соглашение. Отмечу, что речь идёт только о продолжении транзита, а не о возобновлении прямых поставок. От них Украина отказалась осенью 2015го года из-за высоких цен на российский газ.

Переговоры о прямых закупках Нафтогаз, как пояснил глава компании, сможет начать с Газпромом только после завершения дискуссии в правительстве Украины.

Американские санкции в отношении Северного потока не повлияли на заключение газового контракта между Россией и Украиной, — считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Отношения между двумя странами Лукьянов назвал удручающими, тем не менее. Россия и Украина были вынуждены договориться, чтобы избежать существенного обострения ситуации, — добавил эксперт.



Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной вызывает уважение и дает надежду на дальнейшее сотрудничество – сказал Эху украинский политолог Михаил Погребенский.

Взаимовыгодным считает газовое соглашение с Украиной экономист Сергей Алексашенко.

По мнению Алексашенко, контракт можно было подписать и раньше, но позиции сторон были слишком далеки друг от друга.