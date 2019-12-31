Защита Шестуна обжалует решение о переносе подсудности его дела в Подольск – жена

Защита бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна обжалует решение о переносе подсудности его дела в Подольск. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» супруга экс-чиновника Юлия Шестун.

«Адвокаты заявили, что это неправомерная передача. Мы будем подавать апелляцию», — сказала она.

Как отметили в Генпрокуратуре, уголовное дело подсудно Серпуховскому городскому суду, но так как Шестун 15 лет занимал должность главы этого района, условия для отправления указанным судом объективного и непредвзятого правосудия могут быть поставлены под сомнение. В этой связи в Московский областной суд было представлено ходатайство надзорного ведомства об изменении территориальной подсудности уголовного дела и направлении его в Подольский городской суд.

Как отметила Ю.Шестун, по мнению ее мужа, «этот вариант самый худший». «Все управленцы, которые сейчас пришли в Серпухов, из Подольска. То есть они заинтересованы в том, чтобы его осудили», — пояснила она.

55-летний Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Он обвиняется в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путем, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Срок его ареста продлен до 13 марта 2020 года.