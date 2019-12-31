Волна холода накрыла северную Индию

В столице страны Нью-Дели был зафиксирован самый холодный за 120 лет день. Температура воздуха в городе составила всего лишь +9 градусов, — передает Би-би-си. Холода привели к перебоям в движении поездов и отмене или переносе свыше 450 авиарейсов. Зафиксированы случаи смерти от переохлаждения среди бездомных.