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17:31, 31 декабря 2019

ВВС:Инициатором массовой рассылки сообщений о минировании в российских городах может быть житель Киева по имени Сергей

Инициатором массовой рассылки сообщений о минировании в российских городах может быть житель Киева по имени Сергей, — пишет Би-би-си. Он был пользователем криптовалютной биржи Wex, с крахом которой связывают российского бизнесмена Константина Малофеева. В письмах с предупреждением о минировании содержатся требования к Малофееву вернуть 120 биткоинов, которые были украдены с биржи. Это 54 миллиона рублей по нынешнему курсу – столько же, по словам источника Би-би-си, потерял пользователь криптобиржи по имени Сергей. Ранее в правоохранительных органах говорили, что сообщения о минировании поступают по электронной почте с территории Украины. Массовая рассылка началась около месяца назад. За это время во многих российских городах были эвакуированы административные здания, больницы, учебные и дошкольные учреждения.



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