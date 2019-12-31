Участника одиночного пикета задержали этим вечером на Тверской улице в Москве

Он стоял неподалеку от Пушкинской площади с плакатом, который напоминал о преследовании политических активистов. Сначала полицейские требовали предъявить документы, однако, участник пикета отказался. Позже, как пишет сайт ОВД-Инфо, активиста задержали и отвезли в ОВД «Тверской». В чем именно его обвиняют – не уточняется.