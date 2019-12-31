Участника одиночного пикета задержали этим вечером на Тверской улице в Москве

Он стоял неподалеку от Пушкинской площади с плакатом, который напоминал о преследовании политических активистов. Сначала полицейские требовали предъявить документы, однако, участник пикета отказался. Позже, как пишет сайт ОВД-Инфо, активиста задержали и отвезли в ОВД «Тверской». В чем именно его обвиняют – не уточняется.
2019-12-31T17:30:00+03:00
2019-12-31T17:31:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:30, 31 декабря 2019
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