Власти США предупредили руководство Ирака, что будут защищать американских граждан на территории арабской республики

Об этом госсекретарь страны Майк Помпео сказал в телефонном разговоре с премьер-министром и президентом Ирака, — передает агентство Reuters. В свою очередь, официальный Багдад заверил Вашингтон, что гарантирует безопасность сотрудников американского посольства. Сегодня у здания дипмиссии в Багдаде прошла акция протеста. Собравшиеся пытались штурмовать здание посольства. Глава дипмиссии был эвакуирован, среди демонстрантов не менее 10 человек пострадали. Поводом для акции протеста стал удар ВВС США, который был нанесен по военной базе иракских шиитов у границы с Сирией.