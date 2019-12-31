Проезд в общественном транспорте Москвы будет бесплатным в новогоднюю ночь

Такой режим будет действовать с восьми вечера 31 декабря, до 6 утра 1 января. Кроме того, как пишет «Российская газета», метро, МЦК и часть автобусов будут работать всю ночь без перерывов. Все праздничные дни перекрыта Тверская улица от Тверского бульвара до Моховой, Моховая — от Воздвиженки до Тверской, Охотный ряд — от Моховой до театрального проезда, Театральный проезд — от Охотного ряда до Петровки. Также пешеходными станут на время праздников Глинищевский, Газетный, Никитский и Брюсов переулки, Большая Никитская улица — от Романова переулка до Моховой, и Большая Дмитровка — от Охотного ряда до Дмитровского переулка.