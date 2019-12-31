В Чечне богословы под камеры отчитали местному гадалку, которая снимала порчу и оказывала другие услуги

Сюжет, в котором муж ясновидящей сказал, что жена его опозорила, показали по телевидению.

Под новую волну преследований тех, кто оказывает оккультные услуги, попала жительница Урус-Мартана Петимат Сулейманова. Сюжет о ней сняла гостелерадиокомпания Грозный и разместила на своём сайте и странице в инстаграме. В нём женщину назвали цитата «очередной провидицей, которая обещала предсказать и даже подкорректировать будущее». За снятие порчи и другие услуги Сулейманова брала деньги, утверждает автор. В аннотации к видео сказано, что с гадалкой провели разъяснительную беседу богословы и рассказали, какая участь по исламу ждёт тех, кто занимается предсказаниями или колдовством, пишет Кавказский узел.

С Сулеймановой пообщались полицейские, поскольку её действия подпадают под статью о мошенничестве, отмечается в сюжете. В нём гадалка сказала, что не раз просила людей не приходить к ней, и благодарна, что её рассекретили. Её муж обещал не допустить, чтобы жена продолжала гадать. Спрос на гадалок и колдунов в Чечне не ослабевает, несмотря на усилия властей. Вопрос в том как они находят этих людей, пишут пользователи в комментариях к сюжету. Предполагают, что женщину мог рассекретить один из тех, кому она гадала.

Преследования колдунов и гадалок в Чечне началось ещё шесть лет назад. Тогда задержали десятки людей, некоторые из них по данным «Кавказского узла» пропали без вести. Теперь преследования возобновились. Востоковеды объясняют это погоней Рамзана Кадырова и его подчинённых за рейтингом.