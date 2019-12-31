Белоруссия, по предварительной информации, договорилась с Россией о поставках углеводородного сырья в следующем году

За несколько часов до наступления Нового года страны пока так и не заключили контракты, которые регламентируют работу в нефтегазовой сфере. О договоренностях Москвы и Минска сообщает белорусское агентство БелТА. По его сведениям, об этом речь шла в телефонном разговоре Александра Лукашенко с российским премьером Дмитрием Медведевым. Чуть ранее в Кремле сегодня также признавали, что вопрос о поставках нефти и газа Минску остается открытым. Тем не менее, работа на эту тему не прекращена, — настаивал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков добавил, что президенты обоих государств дали указания компаниям продолжать работу. Наряду с этим, как передает БелТА, белорусский лидер Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Москвой о нефти и начать подготовку к альтернативным поставкам через страны Балтии или по нефтепроводу «Дружба».