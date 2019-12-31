Сотрудники Дворца бракосочетания в Петергофе отказались провести церемонию для пары, одетой как Дед мороз и Снегурочка

Молодоженам предложили обойтись без торжества, — пишет интернет-издание «Фонтанка». Свои претензии сотрудники ЗАГСа объяснили тем, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. Пара настаивает, что в официальных документах не говорится, почему именно костюмы Деда Мороза и Снегурочки являются неподходящими для свадьбы. В самом Дворце бракосочетания отказались комментировать произошедшее.
2019-12-31T16:32:00+03:00
2019-12-31T16:33:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 31 декабря 2019
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