Власти Бангладеш отключили мобильную связь у границы с Индией

Такую меру ввели на неопределенный срок, — передает агентство Reuters. Руководство страны, по словам источников агентства, опасается бегства индийских мусульман в Бангладеш из-за принятия в Индии нового закона о гражданстве. Согласно поправкам, он упрощает процедуру выдачи паспортов немусульманам в Пакистане, Афганистане и Бангладеш. Этот закон уже вызвал протесты в рядах мусульман Индии.