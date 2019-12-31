Власти Бангладеш отключили мобильную связь у границы с Индией

Такую меру ввели на неопределенный срок, — передает агентство Reuters. Руководство страны, по словам источников агентства, опасается бегства индийских мусульман в Бангладеш из-за принятия в Индии нового закона о гражданстве. Согласно поправкам, он упрощает процедуру выдачи паспортов немусульманам в Пакистане, Афганистане и Бангладеш. Этот закон уже вызвал протесты в рядах мусульман Индии.
2019-12-31T16:31:00+03:00
2019-12-31T16:32:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 31 декабря 2019
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