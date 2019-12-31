Не менее 10 человек пострадали в ходе беспорядков у посольства США в Ираке

По данным телеканала Sky news – Arabia, люди пострадали в результате попытки штурма дипмиссии и ответного обстрела их гранатами со слезоточивым газом. У стен посольства сегодня собрались сотни протестующих. Они разбили палаточный лагерь и сожгли флаг США. Акция началась в знак протеста после атаки американских ВВС на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 получили ранения.
2019-12-31T16:31:00+03:00
2019-12-31T16:31:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563709-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 31 декабря 2019
Загрузка комментариев...