Не менее 10 человек пострадали в ходе беспорядков у посольства США в Ираке

По данным телеканала Sky news – Arabia, люди пострадали в результате попытки штурма дипмиссии и ответного обстрела их гранатами со слезоточивым газом. У стен посольства сегодня собрались сотни протестующих. Они разбили палаточный лагерь и сожгли флаг США. Акция началась в знак протеста после атаки американских ВВС на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек и не менее 50 получили ранения.