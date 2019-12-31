Президент России Владимир Путин поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом

Это произошло впервые за шесть лет. В Кремле говорят, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский также говорили о важности нового контракта на транзит газа по территории Украины и недавнем обмене пленными между Киевом и сепаратистами в Донбассе.