Президент России Владимир Путин поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Новым годом

Это произошло впервые за шесть лет. В Кремле говорят, что разговор двух лидеров состоялся по инициативе украинской стороны. Путин и Зеленский также говорили о важности нового контракта на транзит газа по территории Украины и недавнем обмене пленными между Киевом и сепаратистами в Донбассе.
2019-12-31T16:31:00+03:00
2019-12-31T16:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 31 декабря 2019
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