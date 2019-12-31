Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие дни организовать поставку нефти по железной дороге из портов Балтики. Он также распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти, — передает белорусское агентство БелТА. Кроме того, белорусский лидер дал поручение задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба». Тем временем, в Москве в эти минуты, как передает агентство ТАСС, проходят еще одни переговоры с Белоруссией, где обсуждаются условия поставок газа республики в следующем году.

России и Белоруссии пока не удалось достичь согласия по нефти, признали в Кремле. Там планируют продолжить диалог, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее агентство Reuters предупредило, что из-за нерешенного вопроса Москва может приостановить поставки нефти Минску уже с завтрашнего дня. Песков в свою очередь призывает не преувеличивать риски. Кремль, по его словам, пока не предлагает обсуждать апокалиптические сценарии.