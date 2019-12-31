Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем Тур де Ски

Российский лыжник Сергей Устюгов занял первое место в гонке с раздельным стартом свободным стилем в рамках многодневной лыжной гонки Тур де Ски. Второй этап проходит в Италии. Как отмечает ТАСС, россияне заняли весь пьедестал. На втором месте Иван Якимушкин, третий Александр Большунов.
2019-12-31T16:05:00+03:00
2019-12-31T16:05:25+03:00
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16:05, 31 декабря 2019
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