Дональд Трамп обвиняет власти Ирана в организации нападения на посольство США в Багдаде

Жители Ирака сегодня предприняли попытку прорваться в здание дипмиссии.

Беспорядки возле посольства в столице Ирака американский президент прокомментировал у себя в Твиттере. Он заявил, что Тегеран понесет ответственность за организацию нападения в полном объеме. По мнению президента, власти Ирака использует свои силы, чтобы защитить дипломатическое представительство.

Посол США и его сотрудники были своевременно эвакуированы. По некоторым данным, они уехали из страны. Протесты вспыхнули после похорон местных жителей, которые погибли в результате американских авиаударов по территории Ирака.

Как пишет AP, демонстранты оказались представителями шиитского ополчения. Они установили у посольства палатки, разбили камеры наблюдения, забросали вход камнями и бутылками с водой. Позже подожгли ограду здания. Все это под антиамериканские выкрики. Некоторым протестующим удалось прорваться на территорию дипмиссии. Против активистов применили слезоточивый газ. Слышны звуки выстрелов.

Агентство Reuters сообщает как минимум о двух пострадавших протестующих. Они получили ранения от светошумовой гранаты, которую бросили со стороны посольства.