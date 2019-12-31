Строительство газопровода Северный поток-2 будет завершено, — уверены в Кремле

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался назвать новую дату запуска газопровода.

Песков также назвал непубличным вопрос о санкциях против швейцарской компании ОллСиз из-за того, что она отказалась участвовать в строительстве газопровода. Швейцарский подрядчик вышел из проекта после как США ввели санкции против Северного потока.