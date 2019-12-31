Президенты России и Украины поздравили друг друга с новогодними праздниками впервые с 2014 года

В телефонном разговоре они приветствовали заключение контракта на транзит российского газа и обмен пленными между Киевом и Донбассом.

В Кремле уточнили, что разговор Путина и Зеленского состоялся по инициативе Киева.



Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной вызывает уважение и дает надежду на дальнейшее сотрудничество двух государств. Об этом «Эху» рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.



Договор по газу и эффективные переговоры об обмене пленными позволяют надеяться на улучшение отношений и решение ключевых вопросов между странами, добавил Михаил Погребинский.