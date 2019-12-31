За беспорядками в районе американского посольства в Багдаде стоит Иран, — уверен президент США Дональд Трамп

Он рассчитывает на то, что иракские власти смогут защитить посольство.

Сегодня сотни демонстрантов пытались штурмовать здание дипмиссии, протестуя против американских авиаударов.

Иракские силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов. Сообщается как минимум о 10 пострадавших. Телеканала Аль-Арабия уточняет, что посол США в Багдаде уехал в неизвестном направлении. Ранее сообщалось об эвакуации сотрудников посольства.