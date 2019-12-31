В России в четыре раза увеличен размер госпремий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Каждая премия составит 10 миллионов рублей в соответствии с президентскими указом.
Документ вступает в силу с 1 января будущего года.
В России в четыре раза увеличен размер госпремий за выдающиеся достижения в области правозащиты и благотворительности
В России в четыре раза увеличен размер госпремий за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Каждая премия составит 10 миллионов рублей в соответствии с президентскими указом.