Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны «Мы можем и должны сделать все, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему» – сказал глава государства. Он уверен, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России.