Президент Путин в новогоднем обращении к россиянам выразил уверенность в успешном развитии страны «Мы можем и должны сделать все, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему» – сказал глава государства. Он уверен, что личные планы россиян и их мечты неотделимы от России.
2019-12-31T15:29:00+03:00
2019-12-31T15:30:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:29, 31 декабря 2019
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