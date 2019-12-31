Редакция российского государственного агентства Sputnik в Эстонии прекращает работу

Журналистам пригрозили уголовным преследованием из-за европейских санкций.

Единственная вина журналистов – это работа в российском СМИ, говорится в заявлении агентства «Россия сегодня», которому принадлежит Sputnik. Несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе — реальность. Руководство не готово рисковать свободой сотрудников. Действия эстонского режима в МИА назвали «открытой травлей, правовым беспределом, проявлением тоталитаризма и грубейшим нарушением принципов свободы слова, не имеющим прецедентов в ЕС».

Проблемы с эстонским отделением Sputnik начались после включения в санкционный список Евросоюза. Местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули арендуемое в Таллине помещение. В агентстве «Россия сегодня» заявили, что журналистам угрожают тюремным заключением на срок до 5 лет. Российский МИД накануне потребовал от руководства ЕС обратить внимание на эту ситуацию.

Владимир Путин ранее назвал цинизмом давление на журналистов со стороны эстонских властей.