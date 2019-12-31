Подольский суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна

Подольский городской суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. По ходатайству Генпрокуратуры Мособлсуд решил не проводить слушания в Серпухове, — рассказала ИНТЕРФАКСу супруга Шестуна, Юлия. Адвокаты бывшего чиновника называют это решение незаконным. По их мнению, суд над Шестуном должен проходить в Серпухове по правилам территориальной подсудности.

Шестун обвиняется в особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и получении особо крупной взятки. Шестун называет свое преследование заказным и политически мотивированным. Он с перерывами держал голодовку в течение года.