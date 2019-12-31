Жители Петропавловска-Камчатского первыми встретили новый 2020 год

Мэрия пообещала праздничную программу, подарки, концерт и фейерверк.

Единство граждан России — это основа для достижения самых высоких целей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам, которое прозвучало в телеэфире в регионах Дальнего Востока.

«Наши личные планы, мечты неотделимы от России, и от усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей, — сказал Путин. — Эти ценности нам передали наши предки — героическое, несгибаемое поколение победителей».

Президент отметил, что «совсем скоро наступит 2020 год», и мир стоит «на пороге уже третьего десятилетия XXI века.

«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — подчеркнул он.