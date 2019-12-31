Слухи о теракте как причине взрыва дома в Магнитогорске «искусно вбрасывались и старательно подогревались» — Песков

Слухи о теракте как причине взрыва дома в Магнитогорске «искусно вбрасывались и старательно подогревались». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Я могу только напомнить: слухи о том, что это был теракт, появились буквально через несколько минут после события. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет и старательно подогревались. Это были попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии «, — отметил он.

Песков подчеркнул, что это уже установлено, как и то, откуда происходили вбросы информации. «Известно, как и кем они проводились, это осуществлялось, в том числе, с территории третьих стран», — уточнил он.

При этом Песков заверил, что «в настоящее время кроме как слухами эту информацию никак назвать нельзя».

27 декабря пресс-секретарь президента РФ также говорил о причине трагедии в Магнитогорске, подчеркивая, что это был взрыв газа, а другая информация не соответствует действительности.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв, обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, в результате погибли 39 человек.