Россельхознадзор с 9 января запрещает поставки из Китая некоторых видов рыб и креветок

Под запрет также попали смеси морепродуктов. Временные ограничения вводятся по результатам инспекции китайских предприятий. Выявлены многочисленные нарушения, в том числе, связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции, — уточнили в Россельхознадзоре.
2019-12-31T14:32:00+03:00
2019-12-31T14:36:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 31 декабря 2019
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