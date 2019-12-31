Россельхознадзор с 9 января запрещает поставки из Китая некоторых видов рыб и креветок

Под запрет также попали смеси морепродуктов. Временные ограничения вводятся по результатам инспекции китайских предприятий. Выявлены многочисленные нарушения, в том числе, связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции, — уточнили в Россельхознадзоре.