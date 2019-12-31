Следственный комитет просит суд оставить бизнесмена Майкла Калви под домашним арестом до 13-го февраля. Басманный суд рассмотрит ходатайство 9 января. Калви, ос6нвоатель инвестиционного фонда Baring Vostok обвиняется по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка Восточный.