Следственный комитет просит суд оставить бизнесмена Майкла Калви под домашним арестом до 13-го февраля. Басманный суд рассмотрит ходатайство 9 января. Калви, ос6нвоатель инвестиционного фонда Baring Vostok обвиняется по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей у банка Восточный.
2019-12-31T14:32:00+03:00
2019-12-31T14:34:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 31 декабря 2019
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