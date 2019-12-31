Российское агентство Спутник-Эстония приостановило работу

Сотрудники вынуждены прекратить трудовые отношения с редакцией из-за угрозы уголовного преследования, — говорится в официальном заявлении МИА-Росия сегодня".

Проблемы у Спутник-Эстония начались после того, как агентство оказалось под европейскими санкциями. В 2014 году ограничения были введены в отношении гендиректора МИА Россия Сегодня Дмитрия Киселева, позже ЕС решил расширить санкции и на эстонский Спутник"

Российские власти назвали цинизмом давление со стороны эстонских властей, — напоминает Коммерсант.