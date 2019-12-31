И.о. премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди распорядился объявить в стране общенациональный траур

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди распорядился объявить в стране общенациональный траур по погибшим в результате недавней американской бомбардировки. В воскресенье Пентагон объявил, что нанесены удары по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке.

Сегодня у американского посольства в Багдаде состоялась масштабная акция протеста. Протестующие подожгли ворота и часть стены здания. Иракские силы безопасности применили слезоточивый газ. Сообщается, что в результате беспорядков пострадали не менее 10 человек. Персонал посольства во главе с послом эвакуированы.