Европа не должна мириться с американскими санкциями против Северного потока-2 , — считает Герхард Шредер

Европа не должна мириться с американскими санкциями против Северного потока-2 , — считает председатель совета директоров Роснефти, бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он назвал «бесцеремонными» американские ограничительные меры. По мнению Шредера, это вмешательство во внутренние дела Германии – США хотят определять, с кем Германия может торговать, а с кем нет.

Бывший канцлер уверен, что газопровод все-таки будет введен в эксплуатацию, поскольку он выгоден как Германии, так и всей Европе.

В Кремле уверены, что Северный поток-2 хоть и с опозданием, но будет введен в эксплуатацию