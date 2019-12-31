Определить срок ввода газопровода «Северный поток — 2» в работу на данный момент невозможно – Песков

Определить срок ввода газопровода «Северный поток — 2» в работу на данный момент невозможно. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».



«Не думаю, что кто-то сейчас возьмется назвать дату. Возникли объективные форс-мажорные обстоятельства с действиями третьего государства, идущими вразрез с нормами международного права и торговли», — сказал он.

Ранее Россия и ее европейские партнеры неоднократно заявляли, что проект должен заработать с начала 2020 года.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что текущая ситуация «создает проблемы, но не подвергает сомнению проект как таковой и его завершение».