Песков назвал «коммерческим и непубличным вопросом» возможность введения санкций в отношении компании «Allseas»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «коммерческим и непубличным вопросом» возможность введения санкций в отношении швейцарской компании «Allseas» из-за приостановки ее участия в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Это коммерческие вопросы, которые не могут быть публичными», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».