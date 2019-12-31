В Москве в связи с празднованием Нового года дополнительно перекрыли ряд улиц

Ранее центр столицы сделали пешеходным, введя особый пропускной режим.

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» с сегодняшнего утра закрыты для проезда автомобилей улица Ильинка, Большой и Малый Черкасские переулки. В дептрансе отмечают, что из-за этого изменится режим работы ряда маршрутов наземного транспорта. Ближе к полуночи ради праздничного фейерверка перекроют движение вблизи Красной площади – на Васильевском Спуске, Большом Москворецком мосту и прилегающих набережных. В новогоднюю ночь следить за безопасностью граждан будут 11 тысяч человек. Проход на пешеходную зону, которую ранее огородили для празднования, осуществляется через контрольно-пропускные пункты, где всех желающих встретит Новый год в центре, будут тщательно досматривать. В режим повышенной готовности переведены и подразделения МЧС – они вместе с полицией проводят рейды по местам, где может быть организована стихийная продажа пиротехники. Столичный общественный транспорт – метро, МЦК и многие наземные маршруты – сегодня будет работать всю ночь, и впервые – бесплатно, с 8 вечера до 6 утра. Движение поездов на МЦД будет продлено.

С завтрашнего дня и до 8 января парковка в центре Москвы, в том числе на улицах с максимальным тарифом, будет бесплатной.