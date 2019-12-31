Сегодня, в годовщину трагических событий в Магнитогорске, в городе прошли траурные мероприятия

На месте взрыва жилого дома был установлен крест. Жители сегодня несут туда цветы и игрушки.

Спустя год после обрушения жилого дома в Магнитогорске у горожан остались вопросы к властям и следователям. Это в ходе общения с жителями выяснил корреспондент «Эха» Олег Овчаренко.

Жители района, где находится пострадавший в результате взрыва дом, охотно соглашались высказать свои соображения по поводу трагедии. По большей части они выражали сомнения в официальной версии случившегося. Например, часть людей, с которыми удалось поговорить, выражают полную уверенность в том, что несколько подъездов обрушились из-за теракта. Обосновывают они это, впрочем, личными наблюдениями. Еще одна жительница прямо возложила ответственность на администрацию города и лично мэра Сергея Бердникова. Тех же, кто доверяет официальной версии, озвученной недавно Кремлем – что дом обрушился из-за взрыва газа – среди опрошенных оказалось меньшинство. Эти жители убеждены, что следователи уже все выяснили. Впрочем, практически все обеспокоены отсутствием новой и более подробной информации от властей и следователей о том, что же именно случилось год назад в жилом доме на проспекте Карла Маркса. Вместе с тем накануне мэр Магнитогорска Сергей Бердников в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что кто-то заинтересован в нагнетании ситуации вокруг обрушения нескольких подъездов. При этом градоначальник отметил, что не готов судить о том, сколько времени нужно следователям на то, что расследовать случившееся.

В результате обрушения дома в Магнитогорске погибли 39 человек, еще 17 пострадали. Следствие до сих пор официально не озвучило результаты расследования.