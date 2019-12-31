В Багдаде демонстранты попытались взять штурмом посольство США

Не меньше десяти человек пострадали в ходе беспорядков. Они произошли вскоре после обстрела американцами позиций так называемого «иракского ополчения».

К посольству США в столице Ирака пришли по одним данным сотни людей, по другим тысячи. До этого они похоронили погибших при авиаударах американских военных по тем, кого местные жители называют иракскими ополченцами. Демонстранты начали разбивать камеры наблюдения возле дипмиссии, бросать в посольство бутылки с зажигательной смесью. Ворота и часть внешней стены здания диппредставительства загорелась, сообщает телеканал Скай ньюс-Арабия. На стенах посольства повесили флаги шиитской группировки, по которой США нанесли в воскресенье авиаудары. Они по некоторым данным унесли жизни 25ти человек, вдвое больше было ранено. У посольства в Багдаде звучали антиамериканские лозунги, люди держали транспаранты с надписью «Смерть Америке» и сожгли флаг США, сообщает Интерфакс. Охрана под напором толпы отступила на территорию дипмиссии. К ней вскоре прибыли отряды иракского спецназа. Собравшихся стали разгонять слезоточивым газом, есть пострадавшие. На фоне беспорядков посол США в Багдаде уехал из дипмиссии, сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источники. По данным агентства Рейтер посол и другие сотрудники были эвакуированы. Агентству об этом рассказали двое представителей иракского МИДа.

Пентагон утверждает, что воскресный авиаудар стал ответом на обстрел боевиками шиитской группировки иракских позиций под Киркуком. Во время этого погиб американский контрактник из числа гражданских. США связывают группировку с иранским Корпусом стражей исламской революции.