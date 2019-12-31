Рассекреченная на днях часть правительственных архивов Великобритании указывает на то, что 25 лет назад западные страны рассматривали предложение России вступить в НАТО, сообщают зарубежные СМИ.

Опубликованные официальные документы свидетельствуют о том, что тогдашний министр обороны Великобритании Малкольм Рифкинд подготовил в 1995-м году, к январскому саммиту НАТО 10-страничный документ, содержавший предложение сделать Россию ассициированным членом НАТО. Этот статус давал бы Москве право участия в совещаниях Альянса на министерском и других уровнях, однако не распространял бы на нее действие Пятой статьи Устава Организации, предполагающей коллективную защиту от внешней агрессии, а также ограничивал бы ее в праве вето и в возможности иметь решающий голос при принятии решений. В интервью британским СМИ бывший глава оборонного ведомства подчеркнул, что со стороны Запада такое предложение было попыткой успокоить Россию в отношении планов расширение НАТО на Восток. Из протокола саммита НАТО следует, что члены Альянса посчитали это предложение «фарсом», пишет сайт Би-би-си. Как подчеркивает Гардиан, на совещании также было отмечено, что с таким руководителем как Борис Ельцин в середине 90-х, Россия была бы в значительной степени «непредсказуемым союзником» Альянса.

Зарубежные аналитики считают, что четверть века назад НАТО упустила шанс кардинально переформатировать отношения с Россией, прежде чем Владимир Путин взял курс на более жесткое противостояние Западу.