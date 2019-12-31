Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон прибыл в Ливан, несмотря на домашний арест, наложенный на него японским судом. Он объяснил свой отъезд спасением от политического преследования. Об этом «Эху» рассказал корреспондент ТАСС в Японии Василий Головнин.

Японские власти говорят о планах договориться с администрацией Ливана о выдаче Карлоса Гона, но эти заявления звучат неуверенно, отметил Головнин.

Власти Японии могут подключить к задержанию Карлоса Гона международную полицию, и тогда ему придется покинуть Ливан и скрываться в других государствах. Об этом рассказал автомобильный эксперт «Эха Москвы» Сергей Асланян.

По мнению Асланяна, Карлосу Гону придется испытать финансовые затруднения, поскольку японские власти попытаются заблокировать все его счета.

65-летнего Карлоса Гона обвиняют в нарушениях финансового законодательстве.

Карлос Гон в мировом автопроме – фигура легендарная. Известной своей политикой жесткого сокращения расходов он несколько раз спасал крупнейшие компании от банкротства. Бывший топ-менеджер шинного гиганта Michelin с середины 90-х он перешел в убыточный Renault и заставил концерн приносить прибыль.

Он же был одним из идеологов слияния французской компании с Nissan, которая до прихода Гона находилась в предбанкротном состоянии. С приобретением контрольного пакета Mitsubishi автоальянс расширился и стал одним из крупнейших производителей легковых авто в мире.

Именно Гон был инициатором сделки с АвтоВАЗом, совет директоров которого возглавлял на протяжении несколько лет. Но претензии уголовного характера связаны с его основным местом работы.

По версии следствия, Гон почти 8 лет скрывал истинные размеры своего вознаграждения в качестве главы Nissan и в декларации указывал лишь половину доходов. В ноябре прошлого года его арестовали, а спустя почти три месяца отпустили под залог в 9 миллионов долларов.

Но вскоре снова оказался за решеткой. Новые обвинения были связаны с покрытием убытков от своих частных инвестиций за счет компании. Гона опять отпустили под залог. Сумма на этот раз составила 4.5 миллиона долларов. Бизнесмен не признает свою вину и считает, что стал жертвой интриг со стороны коллег. Гон лишился должностей в совете директоров альянса.

Дело Nissan с бегством Гона не прекратится. Под домашним арестом находится его сообщник в совете директоров Грег Келли.