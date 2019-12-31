Бывший глава Ниссан Карлос Гон объяснил бегство из Японии политическим преследованием. Он подчеркнул, что не скрывается от правосудия. Ранее Гона выпустили под залог в Японии — согласно условиям освобождения ему было запрещено выезжать за границу.

Как бизнесмен покинул страну, неизвестно, местные СМИ сообщают, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолете из Турции. Ливанские власти заявили, что Гон пересек границу, не нарушая закона.