Бывший глава Ниссан Карлос Гон объяснил бегство из Японии политическим преследованием. Он подчеркнул, что не скрывается от правосудия. Ранее Гона выпустили под залог в Японии — согласно условиям освобождения ему было запрещено выезжать за границу.
Как бизнесмен покинул страну, неизвестно, местные СМИ сообщают, что Гон прилетел в Бейрут на частном самолете из Турции. Ливанские власти заявили, что Гон пересек границу, не нарушая закона.
Бывший глава Ниссан Карлос Гон объяснил бегство из Японии политическим преследованием
Бывший глава Ниссан Карлос Гон объяснил бегство из Японии политическим преследованием. Он подчеркнул, что не скрывается от правосудия. Ранее Гона выпустили под залог в Японии — согласно условиям освобождения ему было запрещено выезжать за границу.